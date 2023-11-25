Дибров озвучил необходимое условие счастливого брака

«Разные коучи берут деньги с бедных женщин, которые приходят к ним на консультации из-за того, что у них что-то не клеится в семье. Они спрашивают: "Как мне вернуть любимого? Как залатать трещину в браке?" Как же мне жалко этих женщин! Они тратят деньги попусту! Эти коучи их же разводят», — сказал Дмитрий.