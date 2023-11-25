Дибров озвучил необходимое условие счастливого брака
Дмитрий Дибров 14 лет живет в четвертом браке с Полиной Дибровой, которая младше его на 30 лет. Телеведущий начал ухаживать за моделью, когда ей было всего 17 лет. У пары трое детей.
Телеведущий убежден, что все беды в семейной жизни происходят от недооценки супругами сексуальной стороны жизни. Об этом пишет портал thevoicemag.ru. Дибров считает, что, когда мужчина уходит к молодой, в этом виновата его жена
«Разные коучи берут деньги с бедных женщин, которые приходят к ним на консультации из-за того, что у них что-то не клеится в семье. Они спрашивают: "Как мне вернуть любимого? Как залатать трещину в браке?" Как же мне жалко этих женщин! Они тратят деньги попусту! Эти коучи их же разводят», — сказал Дмитрий.
Тележурналист дал совет женщинам устраивать своим половинкам романтические вечера.
«Используйте свои фантастические преимущества, которые дает только брак. Ты, жена, как никто другой знаешь его. Так и делай то, что ему нравится!» — заявил Дибров.
64-летний телеведущий не так давно перенес инсульт, после которого ему удалось восстановиться. Более того, шоумен прекрасно выглядит. По его убеждению, представители шоу-бизнеса обязаны следить за собой, чтобы и внешним видом радовать зрителей.