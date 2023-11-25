СМИ выяснили, чем сейчас занимается Маша Распутина

Маша Распутина – частый гость на телевидении, так, с 2021 года она была постоянным членом жюри в шоу «Суперстар!». Но в четвертом сезоне музыкального шоу, премьера которого состоялась в ноябре, руководство программы заменило ее на Наташу Королеву.

Как пишут news.ru, это произошло из-за резких высказываний исполнительницы хита «Роза чайная». Так, к примеру, Маша в эфире назвала слушателей Анны Asti «деградированной публикой».

Сейчас Распутина дает сольные концерты и участвует в ретромероприятиях. Также звезда недавно стала хедлайнером юбилейного концерта композитора Игоря Матеты. Певица выступила с патриотическими песнями «Я вернусь» и «Живи страна».

Певица поддерживает спецоперацию и не собирается уезжать из страны. Единственное, о чем она сожалеет – из-за политической ситуации у нее нет возможности посетить могилу матери, похороненной на Украине.