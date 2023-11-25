«На роли гадин не соглашаюсь»: Алферова о секретах счастья
Ирина Алферова в одном из последних интервью рассказала о том, что помогает ей быть с жизнью в ладу. Плотная занятость не дает ей времени впадать в депрессию. Так, сейчас она занята подготовкой к фестивалю «Звезда Рождества», который пройдет в Москве. Также 72-летняя актриса играет на сцене театра «Школа современной пьесы».
Любимая работа делает ее счастливой, пишет teleprogramma.pro.
«На роль гадин, к слову, не соглашаюсь. Даже пробовать не хочу. Если мои героини и делают что-то не то, так они борются с этим, у них судьбы интересные», - подчеркнула Ирина Алферова.
Жительница московских Раменок народная артистка РФ Ирина Алферова, любимая народом благодаря фильмам «Д’Артаньян и три мушкетера», «С любимыми не расставайтесь», «ТАСС уполномочен заявить…» и другим, рассказала, где она черпает силы.
«У нас вместо дачи прекрасная Сетунь, которая течет недалеко от нашего дома. Этот заповедник – свой мир. Там чудесно, чисто, красивые аллеи. Соловьи поют всегда, всякие-разные водятся птицы. Мы там обожаем гулять с мужем.