«На роли гадин не соглашаюсь»: Алферова о секретах счастья

Ирина Алферова в одном из последних интервью рассказала о том, что помогает ей быть с жизнью в ладу. Плотная занятость не дает ей времени впадать в депрессию. Так, сейчас она занята подготовкой к фестивалю «Звезда Рождества», который пройдет в Москве. Также 72-летняя актриса играет на сцене театра «Школа современной пьесы».