Поведение певца Шарлота назвали «кретинизмом и слабоумием»
Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев прокомментировал сожжение паспорта певцом Шарлотом. Он резко осудил поступок молодого человека, и в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» акцентировал внимание на проблеме подобных «попугаев». Депутат убежден, что их число следует сокращать, ужесточая наказание.
«Певец Шарлот своими действиями показал пренебрежение к закону, перечеркивание общего объединяющего культурного кода с миллионами соотечественников. Это не только акт кощунства, подлежащий правой оценке и наказанию. Это и душевная подлость, кретинизм и слабоумие — отказываться от своих близких по духу, от своей русской культуры в угоду мракобесию и неофашизму. Я не считаю, что таких недоумков надо отправлять на фронт, потому что это предатели, которые могут повернуть оружие против своих братьев. Мое мнение, чтобы сократить количество таких попугаев, повторяющих этих подлые акции, надо их наказывать строже».
На певца Шарлота возбудили два уголовных дела по статьям 354.1 и 148 УК РФ — «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих».
Дело расследует СК по Самарской области, откуда музыкант родом.