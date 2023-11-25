Поведение певца Шарлота назвали «кретинизмом и слабоумием»

«Певец Шарлот своими действиями показал пренебрежение к закону, перечеркивание общего объединяющего культурного кода с миллионами соотечественников. Это не только акт кощунства, подлежащий правой оценке и наказанию. Это и душевная подлость, кретинизм и слабоумие — отказываться от своих близких по духу, от своей русской культуры в угоду мракобесию и неофашизму. Я не считаю, что таких недоумков надо отправлять на фронт, потому что это предатели, которые могут повернуть оружие против своих братьев. Мое мнение, чтобы сократить количество таких попугаев, повторяющих этих подлые акции, надо их наказывать строже».