Лайма Вайкуле в каждом публичном выступлении ругает Россию. Это выглядит очень странно, поскольку не так давно певицу прекрасно принимали в России, ее хиты повсюду звучали, а она сама хорошо зарабатывала, выступая перед россиянами. Теперь же она постоянно выступает с антироссийскими заявлениями.

Поэт Виктор Пеленягрэ объяснил, что происходит с Вайкуле. Он хорошо знает певицу, работал с ней долгие годы, пишет Экспресс Газета. В частности, он написал для Лаймы «Я вышла на Пикадилли» и «Акапулько».

Поэт считает, что с певицей были проведены определенные беседы, и она просто боится. Ведь ранее она была далека от политики.

«В 1991 году, когда латыши стали независимыми, первым делом эти европейцы по какой-то реституции отобрали у нашей Лаймы избу в Юрмале. Дом, в общем. И она боится, что опять эти прибалты под общим руководством Урсулы фон дер Ляйен что-нибудь такое же выкинут», — отметил Пеленягрэ.