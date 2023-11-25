Бузова со слезами на глазах рассказала о своей мечте

Ольга Бузова оказалась романтической девушкой. Она расплакалась, рассказывая журналистам о том, как мечтает о любви. Звезда сообщила, что хочет иметь любимого человека, который носил бы ее на руках.

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«Отвез домой, напоил меня чаем с медом, лимоном и имбирем, уложил в кровать. Желательно, чтобы не приставал, потому что я устала. Обнял бы меня и сказал: «Ты лучшая», — сказала певица.

Ольга была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год, - пишет издание Super. Артистка заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен.

В 2019 году у Бузова был роман, продлившийся менее двух лет, с блогером Давидом Манукяном (Давой). Звезда обвинила Манукяна в рукоприкладстве.