Бузова со слезами на глазах рассказала о своей мечте
Ольга Бузова оказалась романтической девушкой. Она расплакалась, рассказывая журналистам о том, как мечтает о любви. Звезда сообщила, что хочет иметь любимого человека, который носил бы ее на руках.
«Отвез домой, напоил меня чаем с медом, лимоном и имбирем, уложил в кровать. Желательно, чтобы не приставал, потому что я устала. Обнял бы меня и сказал: «Ты лучшая», — сказала певица.
Ольга была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год, - пишет издание Super. Артистка заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен.
В 2019 году у Бузова был роман, продлившийся менее двух лет, с блогером Давидом Манукяном (Давой). Звезда обвинила Манукяна в рукоприкладстве.
Певица Ольга Бузова после своего концерта в «Известия Hall» призналась, что у нее нет винир на зубах, потому что ее мама — стоматолог. Исполнительница добавила, что у нее также своя грудь и ей нравится, как она выглядит.