Дибров признался, что делает омолаживающие процедуры

У Дмитрия Диброва с четвертой супругой большая разница в возрасте. Полина младше Дмитрия на 30 лет – она ровесница его дочери от другого брака.

64-летний телеведущий не так давно перенес инсульт, после которого ему удалось восстановиться. Более того, шоумен прекрасно выглядит. По его убеждению, представители шоу-бизнеса обязаны следить за собой, чтобы и внешним видом радовать зрителей. Об этом Дибров рассказал журналистам женского издания kleo.

«Зритель не должен видеть старую, обрюзгшую физиономию. Так что, когда надо, я обращаюсь к косметологам», – объяснил телеведущий.

Дибров также рассказал о своих планах на Новый год. Звезда планирует вместе с женой Полиной и сыновьями Федором, Ильей и Александром отправиться на Кавказ. По словам звезды, его дети очень полюбили лыжи.