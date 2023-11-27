В России запустили продажу электромобилей Rising

<p>Лифтбек <strong>Rising&nbsp;F7</strong>, представляющий собой автомобиль бизнес-класса, выделяется своим динамичным стилем и&nbsp;удивительно низким коэффициентом аэродинамического сопротивления в&nbsp;0,206&nbsp;Cd. Размеры этой модели сопоставимы с<strong>&nbsp;Audi A6, Mercedes-Benz E-Class и&nbsp;BMW 5&nbsp;Series</strong>. Базовая комплектация <strong>Rising F7</strong>&nbsp;оснащена электродвигателем мощностью 340 л.с.&nbsp;на&nbsp;задней оси, способным разгоняться до&nbsp;100&nbsp;км/ч за&nbsp;5,7&nbsp;секунды. Полноприводная версия оснащена двумя электродвигателями мощностью 544 л.с.&nbsp;и&nbsp;700&nbsp;Нм.</p> <p>Модель <strong>Rising F7</strong>&nbsp;доступна в&nbsp;пяти комплектациях: Advance, Long Range, Advance Pro, Long Range Pro, Performance Pro. В&nbsp;Китае цены начинаются от&nbsp;400&nbsp;тыс. юаней или <strong>4,97 млн рублей</strong>, <a href="https://speedme.ru/posts/id-60376-KefGdW0XBo8GrqQb7855?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">пишет автоиздание</a> SPEEDME.RU со&nbsp;ссылкой на&nbsp;&laquo;Китайские автомобили&raquo;.</p> <p><strong>Rising R7</strong>&nbsp;представляет собой премиальный кросс-купе, конкурирующий с&nbsp;моделями <strong>BMW X6, Mercedes-Benz GLE и&nbsp;Audi Q8</strong>. Его точные размеры составляют 4900x1925x1655&nbsp;мм при колесной базе 2950&nbsp;мм. Безрамочные двери автомобиля оборудованы скрытыми дверными ручками, а&nbsp;дверь водителя может быть оснащена электроприводом.</p> <p><strong>R7</strong> предлагается в&nbsp;версиях с&nbsp;передним и&nbsp;полным приводом. В&nbsp;базовой комплектации используется электромотор мощностью 340 л.с.&nbsp;на&nbsp;задней оси, разгоняя кросс-купе до&nbsp;100&nbsp;км/ч за&nbsp;5,8&nbsp;секунды. Батарея емкостью 77&nbsp;кВт/ч обеспечивает запас хода в&nbsp;551&nbsp;км. Для заднеприводной модели доступен вариант с&nbsp;аккумулятором на&nbsp;90&nbsp;кВт/ч и&nbsp;запасом хода 642&nbsp;км. Модель <strong>Rising R7</strong>&nbsp;доступна для приобретения в&nbsp;четырех комплектациях: Master RWD, Master Long Range RWD, Master Performance 4WD, Flagship 4WD.</p>