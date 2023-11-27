В России запустили продажу электромобилей Rising

<p>Лифтбек <strong>Rising F7</strong>, представляющий собой автомобиль бизнес-класса, выделяется своим динамичным стилем и удивительно низким коэффициентом аэродинамического сопротивления в 0,206 Cd. Размеры этой модели сопоставимы с<strong> Audi A6, Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 Series</strong>. Базовая комплектация <strong>Rising F7</strong> оснащена электродвигателем мощностью 340 л.с. на задней оси, способным разгоняться до 100 км/ч за 5,7 секунды. Полноприводная версия оснащена двумя электродвигателями мощностью 544 л.с. и 700 Нм.</p> <p>Модель <strong>Rising F7</strong> доступна в пяти комплектациях: Advance, Long Range, Advance Pro, Long Range Pro, Performance Pro. В Китае цены начинаются от 400 тыс. юаней или <strong>4,97 млн рублей</strong>, <a href="https://speedme.ru/posts/id-60376-KefGdW0XBo8GrqQb7855?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">пишет автоиздание</a> SPEEDME.RU со ссылкой на «Китайские автомобили».</p> <p><strong>Rising R7</strong> представляет собой премиальный кросс-купе, конкурирующий с моделями <strong>BMW X6, Mercedes-Benz GLE и Audi Q8</strong>. Его точные размеры составляют 4900x1925x1655 мм при колесной базе 2950 мм. Безрамочные двери автомобиля оборудованы скрытыми дверными ручками, а дверь водителя может быть оснащена электроприводом.</p> <p><strong>R7</strong> предлагается в версиях с передним и полным приводом. В базовой комплектации используется электромотор мощностью 340 л.с. на задней оси, разгоняя кросс-купе до 100 км/ч за 5,8 секунды. Батарея емкостью 77 кВт/ч обеспечивает запас хода в 551 км. Для заднеприводной модели доступен вариант с аккумулятором на 90 кВт/ч и запасом хода 642 км. Модель <strong>Rising R7</strong> доступна для приобретения в четырех комплектациях: Master RWD, Master Long Range RWD, Master Performance 4WD, Flagship 4WD.</p>