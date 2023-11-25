Сын Алибасова рассказал о болезни отца

На днях в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что у Бари Алибасова обнаружены серьезные проблемы со здоровьем. Ему диагностировали опухоль предстательной железы. Писали, что основателю группы «На-На» предстоит операция по удалению новообразования, информирует СтарХит.