Сын Алибасова рассказал о болезни отца
На днях в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что у Бари Алибасова обнаружены серьезные проблемы со здоровьем. Ему диагностировали опухоль предстательной железы. Писали, что основателю группы «На-На» предстоит операция по удалению новообразования, информирует СтарХит.
Бари Алибасов – младший эту информацию прокомментировал со смехом.
«Я папе позвонил, он сказал, что заботится об опухоли, выгуливает, кормит и даже купил для нее лоток», — заявил сын продюсера.
Советский и российский музыкант, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов находится дома в кругу семьи. Он не комментирует слухи о госпитализации и серьезном заболевании.
«Я об этом регулярно слышу. Я, видимо, суперпопулярный, суперкрасивый, супермолодой, супермодный, суперстильный — постоянно обо мне пишут. Но чаще, конечно, пишут что-то такое чистое и светлое», — сказал он.