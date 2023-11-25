Дайнеко о Карнавал: «Ну почему она поет? Ведь поет плохо!»

«Ну почему она поет? Почему?! Ведь поет как бы плохо! Имеет право петь, но я ее не буду воспринимать как певицу. Песен Карнавал тоже слушать не буду, потому что я не фанатка ее блога, как многие дети. Они потом, естественно, слушают песни блогеров и считают, что все, что они делают, — гениально круто», — заявила Дайнеко.