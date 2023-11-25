Дайнеко о Карнавал: «Ну почему она поет? Ведь поет плохо!»
Некоторое время назад Лариса Долина публично заявила, что Валя Карнавал поет, не попадая в ноты, но при этом выступает на больших сценах, как настоящая певица.
Мнение народной артистки поддерживает Виктория Дайнеко. В свежем выпуске шоу «Фабрика с Яной Чуриковой» она достаточно нелицеприятно высказалась по поводу вокала Валентины. Об этом пишет СтарХит.
«Ну почему она поет? Почему?! Ведь поет как бы плохо! Имеет право петь, но я ее не буду воспринимать как певицу. Песен Карнавал тоже слушать не буду, потому что я не фанатка ее блога, как многие дети. Они потом, естественно, слушают песни блогеров и считают, что все, что они делают, — гениально круто», — заявила Дайнеко.
Известная российская певица Виктория Дайнеко в интервью для шоу «Фабрика с Яной Чуриковой» рассказала, что выиграла квартиру в популярном телешоу «Фабрика звезд».