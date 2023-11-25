Слухи о разводе, скандал на «Голосе», семья: куда пропала Алсу

«Никакого разлада не произошло, но я это не комментирую. На концерте Агутина меня не было, поэтому я не знаю, она была с кольцом или без кольца. Я за этим не слежу. Но комментировать я ничего не буду, потому что я занимаюсь творчеством. Я думаю, кроме ее самой или ее супруга вряд ли кто-то вам даст комментарий, который касается их личной жизни. Поверьте, там все в порядке», — сказал он «Газете.ru».