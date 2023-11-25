Звезда «Аншлага» Клара Новикова выступила в Москве на фоне флага Украины
Российская артистка эстрады, народная артистка РФ, юмористка и звезда «Аншлага» Клара Новикова дала концерт в московском зале «Мюзик-холл» на фоне большого фото киевской улицы и флага Украины.
В ходе своего выступления она заявила, что в последнее время редко появляется на экране, объяснив это «таким временем», когда ей трудно найти тему для разговора или шутки.
При этом Новикова подчеркнула, что не хочет говорить о грустном, так как жизнь сейчас непростая, передаёт Pravda.Ru.
Также она призналась, что события, происходящие на Украине, где она родилась, сильно затронули её сердце.
«Я – киевлянка, – отметила артистка. – Я выросла и закончила 145-ю математическую республиканскую школу в Киеве».
При этом во время своего выступления она рассказывала о своём детстве и юности на фоне большого фото киевской улицы и флага Украины.
Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Новикова отказалась ехать в Донбассе, заявив, что имеет полное право не выступать в госпиталях для бойцов в зоне СВО, как это делают многие её коллеги.