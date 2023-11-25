Клара Новикова выступила в Москве на фоне флага Украины

Российская артистка эстрады, народная артистка РФ, юмористка и звезда «Аншлага» Клара Новикова дала концерт в московском зале «Мюзик-холл» на фоне большого фото киевской улицы и флага Украины.

В ходе своего выступления она заявила, что в последнее время редко появляется на экране, объяснив это «таким временем», когда ей трудно найти тему для разговора или шутки.

При этом Новикова подчеркнула, что не хочет говорить о грустном, так как жизнь сейчас непростая, передаёт Pravda.Ru.

Также она призналась, что события, происходящие на Украине, где она родилась, сильно затронули её сердце.

«Я – киевлянка, – отметила артистка. – Я выросла и закончила 145-ю математическую республиканскую школу в Киеве».

При этом во время своего выступления она рассказывала о своём детстве и юности на фоне большого фото киевской улицы и флага Украины.