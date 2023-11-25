Киркоров грубо отозвался об Успенской
Конфликт между Любовью Успенской и Филиппом Киркоровым начался после того, как певица обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе. Однако король отечественной попсы выступил в защиту медика. Филипп также был его пациентом, и обновленной внешностью очень доволен.
Любовь Залмановна набросилась на коллегу по цеху, обозвав его женоненавистником. Также она сообщила журналистам, что перед свадьбой с Аллой Пугачевой Киркоров делал ей недвусмысленные предложения, которые, конечно, были отвергнуты, - рассказывает Экспресс Газета.
Киркоров не сразу ответил Успенской. Но в итоге обрушился на нее всерьез.
«Зависть – это мерзкое чувство! Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Кстати, это в прямом и переносном смысле относится к этой даме, хотя нельзя так о женщинах говорить… но тут уже во мне говорит не мужчина к женщине, а коллега к коллеге», — заявил Киркоров в рамках своего подкаста «You Want A Scandal Now?»
Киркоров уточнил, что, возможно, Успенская сама хотела быть с ним, но она была ему неинтересна.
«Я делал предложение многим звездам, но только не ей. Насте Стоцкой говорил, что люблю. А дальше – гуляй, шальная императрица! Чего только в жизни не было», – отметил Киркоров.