Бузова честно высказалась по поводу своих заработков

Я не могу говорить о деньгах, когда речь идет о чувствах, которые мы испытываем. Вы посмотрите, что сегодня происходило с людьми: это просто какой-то взрыв эмоций! Блин, я реально очень богата, у меня реально много денег, я реально хорошо зарабатываю, но для меня это, правда, ничего не значит <...> Деньги для меня — свобода и возможность радовать свои семью, друзей и вас. Я вкладываюсь сейчас только в творчество и в то, чтобы радовать своих зрителей. Для меня сцена — это самое главное, пока я не встречу любовь, пока не появится семья, — поделилась Бузова во время мероприятия в честь собственного концерта в «Известия Hall».