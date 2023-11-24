Люся Чеботина рассказала, как на нее повлияла Бузова

Меня всегда вдохновляла Оля (Бузова. — NEWS.ru). Мне всегда хотелось быть такой, как она, на 360, проявлять себя во всех сферах жизни. Я бы не сказала, что она кардинально изменила мою жизнь, но повлияла. То, как она танцует, как двигается, как поет, как растет, как творчески себя позиционирует, мне очень нравится. Мне кажется, что ее уникальность в том, что она настоящая, что она не пытается казаться, и это в ней цепляет. Моя любимая песня Бузовой? Наверное, «Официант, я сама заплачу», — заявила Чеботина.