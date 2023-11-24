Образ Ксении Собчак назвали «выкидышем гусеницы»

Российская журналистка Ксения Собчак выпустила ролик в необычном образе. Фрагмент выпуска шоу она опубликовала в Instagram.

© Осторожно: Собчак/YouTube

42-летняя журналистка позировала в жакете и водолазке со змеиным принтом. Образ дополнило массивное колье в виде змеи. Собчак сделали укладку с залакированными прядями и нюдовый макияж.

Поклонники не оценили пестрый образ журналистки и раскритиковали в комментариях.

"Вы как выкидыш гусеницы, вернее, ваша прическа. Простите, но на мыло стилиста", "Такое ощущение, что анаконда проглотила и выплюнула обратно", "Змея", "Женщина-питон", "Отобразили ваш характер?", "Стилиста гнать надо", — написали пользователи соцсетей.