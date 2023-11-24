Образ Ксении Собчак назвали «выкидышем гусеницы»
Российская журналистка Ксения Собчак выпустила ролик в необычном образе. Фрагмент выпуска шоу она опубликовала в Instagram.
42-летняя журналистка позировала в жакете и водолазке со змеиным принтом. Образ дополнило массивное колье в виде змеи. Собчак сделали укладку с залакированными прядями и нюдовый макияж.
Поклонники не оценили пестрый образ журналистки и раскритиковали в комментариях.
"Вы как выкидыш гусеницы, вернее, ваша прическа. Простите, но на мыло стилиста", "Такое ощущение, что анаконда проглотила и выплюнула обратно", "Змея", "Женщина-питон", "Отобразили ваш характер?", "Стилиста гнать надо", — написали пользователи соцсетей.
На днях Ксения Собчак вышла на публику с мужем Константином Богомоловым. Для вечера она выбрала образ с длинной юбкой, жакетом из кожи и водолазкой. Образ дополнили золотые сапоги и стеганая сумка. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж. Пользователи соцсетей отметили изысканность стиля журналистки.