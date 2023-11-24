Мария Погребняк раскрыла секрет популярности Бузовой

Ольгу Бузову любят за ее искренность. Она такая, какая есть. Она не лукавит и не врет. Если ей хочется плакать — она плачет. Если хочет смеяться и улыбаться — она делает это. У нее нет масок. Мне кажется, это единственный такой человек в шоу-бизнесе. Люди это чувствуют. Нельзя никого обмануть, даже через призму камеры, — сказала она.