Мартиросян рассказал, как относится к современному КВН

Комик и один из авторов проекта Comedy Club Гарик Мартиросян в интервью Rutube-каналу «Медийные лица» рассказал о своем отношении к современному «Клубу веселых и находчивых».

Он отметил, что около 20 лет назад смотрел КВН запоем, но в последнее время ему хватает времени лишь на фрагменты из телеигры, публикующиеся в соцсетях.

Мартиросян добавил, что перестал пристально смотреть КВН, когда закончились «Утомленные солнцем» и «Сборная Пятигорска».