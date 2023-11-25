Мартиросян рассказал, как относится к современному КВН
Комик и один из авторов проекта Comedy Club Гарик Мартиросян в интервью Rutube-каналу «Медийные лица» рассказал о своем отношении к современному «Клубу веселых и находчивых».
Он отметил, что около 20 лет назад смотрел КВН запоем, но в последнее время ему хватает времени лишь на фрагменты из телеигры, публикующиеся в соцсетях.
Мартиросян добавил, что перестал пристально смотреть КВН, когда закончились «Утомленные солнцем» и «Сборная Пятигорска».
Ранее Мартиросян объяснил свой уход из Comedy Club тем, что «вырос», а проект рассчитан на более молодых артистов.