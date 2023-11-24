Малахову пообещали дать промеж глаз из-за шоу о Градском

Телеведущий и журналист Андрей Караулов (признан в РФ иностранным агентом) пригрозил своему коллеге Андрею Малахову физическим наказанием за серию программ «Прямой эфир», посвященных браку народного артиста России Александра Градского (1949 — 2021) и Марины Коташенко. Караулова, высказавшегося на своем YouTube-канале, цитирует News.ru.

Караулов не согласился с гостями одного из выпусков передачи Малахова «Прямой эфир», назвавших бракосочетание и венчание Градского с Коташенко, организованные журналистов, незаконными.

По словам журналиста, вопреки прозвучавшим в программе предположениям, Градский находился в адекватном состоянии на момент женитьбы и хотел обеспечить наследством младших детей от Коташенко, не позволив старшему сыну «забрать все себе».

Караулов посетовал, что на передачу, посвященную Градскому, не пригласили его, и пообещал при встрече дать Малахову «промеж глаз».

«Не за себя, за Сашу», — уточнил он.

Родственники Градского, считает журналист, могут обратиться в суд с требованием о новом разделе наследства после шоу Малахова.

24 ноября третья супруга Градского Ольга обжаловала решение суда об отказе ей в удовлетворении гражданского иска к вдове и детям композитора о праве на наследство.