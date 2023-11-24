Третья жена Градского подала апелляцию в суд из-за наследства

Ольга Градская, ранее состоявшая в браке с народным артистом России Александром Градским, подала апелляционную жалобу в Тверской суд Москвы по вопросу права на наследство бывшего мужа.

Дата судебного заседания на данный момент не назначена. При этом Ольга Градская уже обращалась в суд по подобному вопросу ранее — в октябре бывшей жене музыканта было отказано в получении доли наследства. Рассмотрение этого дела проходило в закрытом режиме, а против бывшей жены Градского выступали её собственные дети и последняя супруга Александра Градского Марина Коташенко.

Напомним, что Александр и Ольга Градские провели в браке более 20 лет — с 1980 по 2001 годы. После расставания с Ольгой музыкант начал отношения с Мариной Коташенко, при этом пара вступила в брак всего за месяц до смерти Александра. Из-за этого факта некоторые родственники музыканта заявили, что этот брак является фиктивным.