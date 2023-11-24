Звезду «Дома-2» обманули на 5 млн рублей

Лже-инвесторы обманули экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» Ирину Пинчук на 5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

© соцсети

Звезда телешоу и популярный блогер около года назад списалась в Telegram с девушкой, которая убедила ее работать с инвестициями. За вложения визави обещала Пинчук 20% годовых.

Канал утверждает, что Пинчук вложила сразу 5 млн рублей, которые передала своей собеседнице наличными в одном из московских кафе. Она ждала процентов около года, после чего обратилась в полицию. Сейчас лже-инвесторов ищут.

Накануне предприниматель из Курска оказался очередной жертвой мошенничества бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана.

По данным издания, мужчина вложился в развитие сети кондитерских изделий Дюрана «Family Desert», отдав ему 250 тыс. рублей. Он надеялся получить проценты от вложенной суммы, но в итоге понял, что стал жертвой мошенника. При этом Shot не уточняет, подал ли предприниматель из Курска заявление в полицию.