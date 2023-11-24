Бритни Спирс наладила отношения с бывшим мужем после развода

Певица Бритни Спирс смогла наладить отношения с бывшим мужем Сэмом Асгари после громкого развода. Об этом сообщает TMZ.

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Согласно источнику издания, Спирс и Асгари на данный момент дружат, а фитнес-тренер все еще живет в высотке Лос-Анджелеса, которую оплачивает певица за $10 тысяч в месяц. Также инсайдеры отметили, что звезда планирует выписать мужчине солидный чек, чтобы завершить развод.

16 августа стало известно, что Бритни Спирс разводится с Сэмом Асгари спустя год после свадьбы. По данным журналистов, за неделю до этого Асгари сильно поссорился с женой из-за слухов о ее изменах. После этого он съехал из их общего дома и подал на развод.

В своих новых мемуарах «Женщина во мне» Бритни Спирс назвала Асгари «божьим даром». Книга была написана до начала бракоразводного процесса. По словам артистки, после встречи в октябре 2016 года на съемках клипа «Slumber Party» Асгари ей сразу же понравился. Она также призналась, что именно муж-тренер вдохновил ее опротестовать опеку отца, длившуюся 13 лет.