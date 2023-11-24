Российская певица Катя Лель рассказала, что ей начало поступать большое количество предложений работы на Западе после того, как ее трек «Мой мармеладный» попал в мировые чарты и обрел популярность среди иностранцев. Lenta.ru

«Вы не представляете, что происходит. Начиная от лондонского Universal, заканчивая мировым лейблом Sony Music. Я благодарна вселенной и поздравляю всех нас с таким событием. Почему песня именно на русском языке? Потому что сегодня время России!» — порадовалась исполнительница и успокоила тех, кто переживает, что певицу «заберут на Запад», словами: «Я безумный патриот своей страны». Газета.Ru