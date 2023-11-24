Катя Лель заявила, что не покинет Россию ради работы на Западе

Российская певица Катя Лель рассказала, что ей начало поступать большое количество предложений работы на Западе после того, как ее трек «Мой мармеладный» попал в мировые чарты и обрел популярность среди иностранцев. Lenta.ru

«Вы не представляете, что происходит. Начиная от лондонского Universal, заканчивая мировым лейблом Sony Music. Я благодарна вселенной и поздравляю всех нас с таким событием. Почему песня именно на русском языке? Потому что сегодня время России!» — порадовалась исполнительница и успокоила тех, кто переживает, что певицу «заберут на Запад», словами: «Я безумный патриот своей страны». Газета.Ru

С новой волной популярности певицы фанаты требуют концертов Лель. В ближайшее время артистка планирует повысить стоимость своих выступлений. По ее словам, на большинство дней декабря у Лель уже запланированы концерты. Вечерняя Москва

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