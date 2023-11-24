Седокова снялась без бюстгальтера на новом фото

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась без нижнего белья на новом фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 40-летняя исполнительница предстала в косметологическом кабинете около медицинской кушетки в одноразовых трусах, демонстрируя частично обнаженное тело. При этом на кадре видно, что звезда отказалась от бюстгальтера, прикрыв оголенную грудь руками.

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Среди прочего, знаменитость распустила длинные волосы, завитые в крупные локоны. Вдобавок на фото также присутствовала собака Седоковой.

«Мы с Марусей ходили по моим делам», — пояснила она.