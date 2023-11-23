Харламов признал, что оставался без денег после каждого развода

Юморист и телеведущий Гарик Харламов в ходе популярного шоу признал, что после каждого развода оставался без денег, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, за плечами Харламова остались разводы с предпринимательницей Юлией Лещенко и актрисой Кристиной Асмус. В настоящее время он встречается с артисткой Катериной Ковальчук.

Ведущий Азамат Мусагалиев попросил его рассказать, что бы он предпринял, если жена попросила бы его купить билеты на Мальдивы.

Актриса Лариса Гузеева, которая также принимала участие в шоу, заметила: «Он [Гарик] же не был бедным никогда! Родился с золотой ложкой».

«Я бедный после каждого развода. Давайте прекратим эту тему, пожалуйста», — признал Харламов.