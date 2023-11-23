«Мисс Вселенную» из Белоруссии обокрали в аэропорту
«Мисс Вселенная 2021» из Белоруссии Полли Каннабис попала в неприятную ситуацию. Все случилось в аэропорту Стамбула.
32-летняя красавица воспользовалась услугами авиакомпании «Белавиа», когда летела из Турции на родину. Во время сдачи багажа при себе оставила женскую сумочку и маленький чемоданчик. Там были украшения. Но сотрудники воздушной гавани попросили не брать с собой лишнее, так как рейс был переполнен.
По прилете в Минск Полли не увидела драгоценности в том самом чемоданчике. Сумма ущерба составила 2,2 миллиона рублей. Канабис уже обратилась в белорусскую полицию, а после вновь отправилась в Стамбул, где все-таки написала заявление о краже, передает Telegram-канал SHOT.