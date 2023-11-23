«Мисс Вселенную» из Белоруссии обокрали в аэропорту

«Мисс Вселенная 2021» из Белоруссии Полли Каннабис попала в неприятную ситуацию. Все случилось в аэропорту Стамбула.

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32-летняя красавица воспользовалась услугами авиакомпании «Белавиа», когда летела из Турции на родину. Во время сдачи багажа при себе оставила женскую сумочку и маленький чемоданчик. Там были украшения. Но сотрудники воздушной гавани попросили не брать с собой лишнее, так как рейс был переполнен.