Отец рэпера Face отказался оплачивать долги сына

Отец рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин, внесен в реестр иноагентов) принципиально отказался оплачивать долги сына. Об этом Тимофей Дремин сообщил в беседе с Telegram-каналом Mash.

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Он подчеркнул, что считает себя старым коммунистом и патриотом и не будет помогать выплачивать штрафы иностранному агенту.

«У меня, как у латыша, за душой ни гроша», — отрезал отец музыканта.

Он также заявил, что его сын достаточно обеспечен, чтобы выплатить 30 тысяч рублей штрафа.