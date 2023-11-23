Бари Алибасов вспомнил, как держал Путина за руку

«Я участвовал в его предвыборной кампании. Мы вместе стояли здесь, на Красной площади, с ним за ручку держались, когда его впервые предложили на пост президента», – отметил Алибасов.

По его словам, он организовал концерт на Красной площади в честь того, что Путина избрали президентом России. Алибасов добавил, что тогда «весь народ проголосовал за Путина». Добавим, что Владимир Путин был впервые избран президентом России 26 марта 2000 года, пишет RTVI. Как сообщал «ФедералПресс» ранее, певец Shaman спел гимн с Владимиром Путиным.