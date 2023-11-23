61-летнего солиста Guns N' Roses обвинили в жестоком изнасиловании модели

Со слов модели, все произошло в одном из отелей Нью-Йорка после того, как молодые люди (ей тогда было 26 лет, ему - 27) познакомились в ночном клубе. Роуз пригласил девушку на частную вечеринку в свой номер, угостил гостей алкоголем и противозаконным веществом, а через некоторое время брутально изнасиловал (приводятся детали) Кеннеди.