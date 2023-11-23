61-летнего солиста Guns N' Roses обвинили в жестоком изнасиловании модели

61-летнего солиста Guns N' Roses обвинили в особо жестоком изнасиловании модели
Волна, поднятая движением MeToo, продолжает давать всплески: в изнасиловании обвинен 61-летний фронтмен Guns N' Roses. По традиции предполагаемый инцидент имеет серьезный срок выдержки - три десятка лет.
Как передает Rolling Stone, Эксла Роуза обвиняет бывшая модель Penthouse Шейла Кеннеди, утверждающая, что исполнитель с особой жестокостью изнасиловал ее в 1989 году.
Иск был подан в Верховный суд Нью-Йорка в среду. Документы имеются в распоряжении журнала.
Со слов модели, все произошло в одном из отелей Нью-Йорка после того, как молодые люди (ей тогда было 26 лет, ему - 27) познакомились в ночном клубе. Роуз пригласил девушку на частную вечеринку в свой номер, угостил гостей алкоголем и противозаконным веществом, а через некоторое время брутально изнасиловал (приводятся детали) Кеннеди.