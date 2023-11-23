В Госдуме пригрозили прокуратурой желающим организовать концерт Вайкуле

Концерты советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле в России невозможны, организаторов ее выступлений в стране проверят в прокуратуре, сообщила первый заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко . Москва24

«Мне настолько наплевать на Лайму Вайкуле и ее желание выступать или не выступать. Если она приедет и выступит, я первое, что сделаю — пошлю запрос в прокуратуру на тех, кто ее пригласил. Нечего ей здесь делать», — сказала депутат. Lenta.ru