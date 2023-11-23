Директор группы «Фабрика» рассказал, сколько ему предлагали за потную майку солистки

«Мне предлагали $30 тысяч за маечку, в которой выступала одна из солисток «Фабрики». Причем этот человек просил ни в коем случае ее не стирать после выступления. А ведь все понимают, что на концертах обычно жарко, да и артисты активно двигаются, потеют. Как бы там ни было, я от этого предложения, конечно, отказался», — заявил Курашев.