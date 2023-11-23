Дайнеко раскритиковала пение Бузовой и Вали Карнавал

«Она (Бузова) делает все дорого и успешно. Она делает хороший музыкальный продакшен, покупает хорошие песни, но я не воспринимаю ее как певицу. Она плохо поет. Как многие блогеры, которые сейчас поют. Мы не будем называть имена. Да мне наплевать! Я могу даже назвать их имена. Какая-нибудь поет Валя Карнавал. Ну почему она поет? Плохо она поет», — рассказала исполнительница.