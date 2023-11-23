Боня раскрыла свое отношение к образам в шубах из натурального меха

«У нас зимы бывают очень суровые. Я ездила в Санкт-Петербург позавчера. Там очень холодно. Я когда выходила, думала, может быть, мне надеть шубу? У меня их немало, раньше было больше. Я просто их продала и деньги отдала на благотворительность», — заявила она.