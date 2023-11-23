Ида Галич купила Mercedes за 25 миллионов рублей

«Если машина новая, без пробега, то, скорее всего, ее везут из ОАЭ. Там она стоит, учитывая небольшое падение курса, 10-12 миллионов. Доставка стоит около 30 процентов. Если машину привезли из Эмиратов, то Ида заплатила около 20 миллионов. Если покупала уже в России, то цена 25 миллионов вполне реальна», — объяснила специалистка авторам канала.