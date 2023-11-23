Пушков заявил, что Моргенштерн* присягнул другим ценностям

То, что он осознал, у него на лбу написано. Не образно, а графически. Это его степень осознания. Так и останется. Человек присягнул совершенно другому набору ценностей. Они описаны еще в Библии, у них название есть, — заявил он, выступая на круглом столе «Глобальная схватка за ценности и информационная политика: внешние и внутренние аспекты».