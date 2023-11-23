Садальский заступился за Пугачеву

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский высказал свое мнение о ситуации вокруг певицы Аллы Пугачевой. Как сообщает aif.ru, он назвал критикующих трусами, поскольку они не рискнули бы так высказываться о Примадонне, пока она была «на троне».

По мнению Садальского, Пугачеву сегодня можно осуждать «всем кому ни попадя».

«Чего бы мертвого льва не пнуть? Безопасно!» — добавил он.

Относительно разочарования простого народа в певице, актер сказал, что в «истории все повторяется» и привел в пример изречение певца Федора Шаляпина: «Никто, как народ, так не возвеличит и не возведет на трон, а потом этим троном и раздавит. Все повторяется».