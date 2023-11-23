Эксперты назвали самые дорогие русские хиты

В России назвали самого дорогого композитора российской поп-сцены
Самым дорогим композитором в российском шоу-бизнесе на сегодняшний день считается Дима Лорен, сочиняющий хиты для Анны Асти и Ольги Бузовой, заявил промоутер Сергей Лавров, сообщает KP.RU.
По его словам, цена его композиций не опускается ниже 3 миллионов рублей.
«Кроме него, сейчас в России нет явных хитмейкеров», - отметил Лавров.
Он признал, что наступило время, когда запросы слушателей стремительно меняются, поэтому сложно угадать с трендами. Он напомнил, что еще три года назад самым модным клипмейкером в России был Антон Пустовой со стоимостью песен начиная от двух миллионов рублей. Лавров признал высокую стоимость авторов, которые на протяжении долгого времени сотрудничают с конкретными исполнителями.
«У Ильи Резника и Игоря Николаева хит может стоить и 2 млн рублей. Но они не с каждым согласятся работать», — отметил промоутер.
Ранее искусственный интеллект написал музыку городов России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».