Эксперты назвали самые дорогие русские хиты

Он признал, что наступило время, когда запросы слушателей стремительно меняются, поэтому сложно угадать с трендами. Он напомнил, что еще три года назад самым модным клипмейкером в России был Антон Пустовой со стоимостью песен начиная от двух миллионов рублей. Лавров признал высокую стоимость авторов, которые на протяжении долгого времени сотрудничают с конкретными исполнителями.