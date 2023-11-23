Сын Алибасова отреагировал на новость об опухоли у отца

Два месяца назад, после того как он оправился от последней операции, он мне сказал: «Сынок, мне надоело, что ты со мной носишься, как с дряхлым стариком. Больше ты никакого отношения к моему лечению и анализам не имеешь, отстань». Так что единственным человеком, знающим о здоровье Бари Алибасова, стал сам Бари Алибасов. После последней операции о том, есть ли у него какая опухоль или нет, я не знаю, — рассказал Алибасов-младший.