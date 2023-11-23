Стас Садальский раскритиковал тех, кто нелестно отзывается об Алле Пугачевой

Шоумен Стас Садальский раскритиковал артистов, которые нелестно высказываются о певице Алле Пугачевой. Его слова передает aif.ru.

"Саша Пашутин всегда был бздун. Он никогда ни слова против власти не сказал. А Пугачеву сегодня критиковать можно - это же безопасно", - возмутился заслуженный артист РСФСР.

Он подчеркнул, что не испытывает уважения к звездам, которые сейчас "пинают" исполнительницу и назвал их действия подлостью.

В мае актер Александр Пашутин заявил в беседе с aif.ru, что у Аллы Пугачевой нет голоса и заявил, что артистку нельзя считать "певицей на века".

"Ума хватает только на то, чтобы ядом исходить и поливать россиян грязью", - заключил Пашутин.

11 ноября Алла Пугачева написала в Instagram о любви к российскому народу.