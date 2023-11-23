Стас Садальский раскритиковал тех, кто нелестно отзывается об Алле Пугачевой
Шоумен Стас Садальский раскритиковал артистов, которые нелестно высказываются о певице Алле Пугачевой. Его слова передает aif.ru.
"Саша Пашутин всегда был бздун. Он никогда ни слова против власти не сказал. А Пугачеву сегодня критиковать можно - это же безопасно", - возмутился заслуженный артист РСФСР.
Он подчеркнул, что не испытывает уважения к звездам, которые сейчас "пинают" исполнительницу и назвал их действия подлостью.
В мае актер Александр Пашутин заявил в беседе с aif.ru, что у Аллы Пугачевой нет голоса и заявил, что артистку нельзя считать "певицей на века".
"Ума хватает только на то, чтобы ядом исходить и поливать россиян грязью", - заключил Пашутин.
11 ноября Алла Пугачева написала в Instagram о любви к российскому народу.
Помимо прочего артистка отметила, что любит и жалеет народ, но недоброжелатели "своими хамскими высказываниями", а также абсурдными вымыслами и наглым враньем в адрес артистки пытаются оттолкнуть от нее людей, для которых Пугачева жила и пела всю жизнь, жертвовав здоровьем и личной жизнью.