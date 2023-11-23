RT: Земфира* хочет выступать для россиян за границей

Земфира* (признана иностранным агентом) не планирует давать концерты в России, однако собирается выступать для российских граждан за границей, передает RT.

Стало известно о желании Земфиры* заработать на россиянах
© РИА Новости

Отмечается, что за часовое выступление Земфиры на новогоднем корпоративе нужно отдать €500 тыс. (более 48 млн рублей). Заказчик заплатит €100 тыс. (более 9,6 млн рублей) предоплаты наличными.

«В перерывах между концертами в Дубае и Таиланде певица готова заработать и на частных мероприятиях. На конец декабря у нее до сих пор есть свободные даты», — говорится в публикации.

Представители певицы получат задаток в российской столице. Без аванса выступление проводиться не будет.

Земфира* и Литвинова отписались друг от друга в соцсетях

Источник, близкий к Земфире, уточнил, что представители певицы предлагают заказчику организацию концерта под ключ, чтобы все «прошло как надо».

Ранее Земфира негативно оценила организацию её концертов в Казахстане. Певица назвала ее «чудовищной»

*признана Минюстом РФ иностранным агентом

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