Стало известно о желании Земфиры* заработать на россиянах

RT: Земфира* хочет выступать для россиян за границей
Земфира* (признана иностранным агентом) не планирует давать концерты в России, однако собирается выступать для российских граждан за границей, передает RT.
Отмечается, что за часовое выступление Земфиры на новогоднем корпоративе нужно отдать €500 тыс. (более 48 млн рублей). Заказчик заплатит €100 тыс. (более 9,6 млн рублей) предоплаты наличными.
«В перерывах между концертами в Дубае и Таиланде певица готова заработать и на частных мероприятиях. На конец декабря у нее до сих пор есть свободные даты», — говорится в публикации.
Представители певицы получат задаток в российской столице. Без аванса выступление проводиться не будет.
Источник, близкий к Земфире, уточнил, что представители певицы предлагают заказчику организацию концерта под ключ, чтобы все «прошло как надо».
Ранее Земфира негативно оценила организацию её концертов в Казахстане. Певица назвала ее «чудовищной»
*признана Минюстом РФ иностранным агентом