Имущество рэпера Face* могут арестовать за долг из-за нарушения закона об иноагентах

В Башкирии хотят арестовать имущество рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин (признан в РФ иностранным агентом)) из-за долга в 30 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, эта сумма накопилась у музыканта из-за штрафов за нарушение закона об иностранных агентах. При этом, отмечает Mash, Дремин закрыл российское юрлицо и сейчас находится за пределами страны, поэтому неизвестно, какое имущество у музыканта осталось в России. Однако у певца проживают в России родственники — его отец и брат.

В январе 2022 года Face уехал из России. Позднее музыкант решил удалить свои песни с российских стриминговых сервисов, объясняя свое решение «сложившейся ситуацией».