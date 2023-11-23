Бари Алибасов ответил на сообщения об обнаружении опухоли

«Репродуктивные органы… То есть я должен рожать? Опухоль очень доброкачественная, я какаю уже 80 лет и очень доброкачественно всегда. Если без шуток, конечно, есть какие-то болезни. Я престарелый человек, мне уже сколько лет, то жопа болит, то нога, то ноготь отвалился, то глаз плохо видит, то не наливают, а я обижаюсь. Я лечусь, наверное, лет 40 у меня, как у всех, язва желудка уже лет 40 и ничего. Так все хорошо», — поделился Алибасов.