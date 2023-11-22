Американские рокеры подрались во время концерта в Австралии

Участники американской рок-группы Brian Jonestown Massacre устроили драку на сцене во время выступления в австралийском Мельбурне, сообщил портал NME.

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Потасовка произошла в концертном зале Forum Theatre. Драка началась между двумя музыкантами прямо во время исполнения песни. В потасовку вмешалась охрана.

Причина конфликта не названа. После драки музыканты не стали продолжать выступление. Многих посетителей концерта возмутило поведение рокеров.