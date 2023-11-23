Шарлот согласился уехать на Украину в чемодане
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (также известные как Вован и Лексус) заявили, что певец Эдуард Шарлот согласился уехать на Украину, находясь внутри чемодана. Об этом пранкеры написали в своём Telegram-канале.
Помимо этого, пранкеры также опубликовали видео разговора с певцом. На кадрах можно увидеть, что сначала с Шарлотом разговаривал мужчина, который представился Глебом Шендерманом — якобы чиновником из сферы культуры Украины. После к разговору присоединился актёр, загримированный под Владимира Зеленского. Тот предложил певцу перебраться на Украину «в чемодане посла».
«В разговорах с нашими “чиновником из Украины” и “Зеленским” Шарлот рассказал о своих антироссийских взглядах. <...> Ради того, чтобы получить украинский паспорт, Шарлот попытался спеть гимн Украины и проскандировал речевку “кто не скачет, тот москаль” с прыжками», — сообщили пранкеры.
Ранее Шарлота приговорили к административному аресту на 13 суток за акцию с сожжением российского паспорта.