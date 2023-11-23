Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (также известные как Вован и Лексус) заявили, что певец Эдуард Шарлот согласился уехать на Украину , находясь внутри чемодана. Об этом пранкеры написали в своём Telegram-канале.

Помимо этого, пранкеры также опубликовали видео разговора с певцом. На кадрах можно увидеть, что сначала с Шарлотом разговаривал мужчина, который представился Глебом Шендерманом — якобы чиновником из сферы культуры Украины. После к разговору присоединился актёр, загримированный под Владимира Зеленского. Тот предложил певцу перебраться на Украину «в чемодане посла».