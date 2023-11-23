Певец Шарлот в разговоре с пранкерами согласился уехать на Украину в чемодане

Певец Эдуард Шарлот в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) выразил согласие на переезд на Украину, причем пересечь границу он должен бы был в большом чемодане. Видео пранка с певцом размещено в Telegram-канале Вована и Лексуса.

© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Пранкеры сначала разговаривали с Шарлотом от имени некоего Глеба Шендермана, якобы отвечающего за культурную сферу Украины. В разговоре с ним певец сказал, что хочет "влиться в украинскую культуру", однако признал, что "не читал украинскую поэзию" и "даже русскую не особо читал".

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Затем разговор с певцом велся актером, загримированным для сходства с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мнимый "Зеленский" предложил Шарлоту перебраться на Украину в "чемодане посла", при том что последний посол Украины в РФ был отозван в Киев в марте 2014 года, а затем отношения продолжались на уровне временных поверенных до февраля 2022 года.

"Это большой такой кейс, это большой дипломат. Имеется в виду его багаж, какой его сопровождает по дипломатическим делам. Он не досматривается, поэтому это будет наилучший способ вас вывезти", - пояснил "Зеленский". "Я готов на это", - отметил Шарлот.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга 22 ноября назначил певцу Эдуарду Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, свою вину он признал. Ранее в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что сотрудники полиции задержали в аэропорту Санкт-Петербурга 25-летнего пассажира. Его обвинили в дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ и мелком хулиганстве.