Сжегший российский паспорт певец Шарлот признался в любви к SHAMAN

Я очень хочу переродиться и смыть позор. Я хочу быть тем, кто обогащает нашу страну дальше, и впредь ничем таким заниматься не имею права. С SHAMAN с удовольствием [запишу совместный трек]. Я очень люблю Ярослава Дронова, семь лет уже его знаю, — признался Шарлот.