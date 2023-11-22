Певца Шарлота арестовали на 13 суток

Шарлот во время суда признался, что под давлением эмоций позволил себе бранную лексику во время задержания в аэропорту Пулково. News.ru

Ранее сообщалось, что сегодня рассматривался только протокол о хулиганстве. Также на Шарлота составили протоколы за умышленную порчу документа, удостоверяющего личность гражданина, и за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Российская газета