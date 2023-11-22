Вован и Лексус выложили фрагмент пранка с задержанным в Пулково певцом Шарлотом

Пранкеры Вован и Лексус заставили музыканта Шарлота спеть гимн Украины
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как позвонили певцу Эдуарду Шарлоту от имени президента Украины Владимира Зеленского. Во время розыгрыша артист спел гимн Украины и проскандировал русофобскую речовку.
— Показываем, как Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речовку о «москалях», думая, что с ним разговаривает «Зеленский», — написали пранкеры в своем Telegram-канале.
Недавно певец Шарлот демонстративно сжег свой российский паспорт и выложил видео в Сеть. При этом молодой человек находился в Армении. Позже он выразил желание вернуться на родину, назвав это осознанным решением. Прилетевшего в Санкт-Петербург певца сразу же задержали сотрудники полиции.
Позднее музыкант извинился за свою выходку. Однако глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не оценила извинения Шарлота за сожжение документа и обвинила его в оскорблении чувств верующих.
По итогу исполнителя арестовали на 13 суток по статье «Мелкое хулиганство». В суде отметили, что певец выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам.