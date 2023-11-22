Вован и Лексус анонсировали розыгрыш над вернувшимся в Россию Шарлотом

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) анонсировали в своем Telegram-канале розыгрыш певца Эдуарда Шарлота, вернувшегося в РФ после показательного сжигания своего российского паспорта. Блогеры опубликовали небольшую видеонарезку, в которой показали, как артист поет гимн Украины и скандирует русофобские лозунги, думая, что с ним беседует украинский лидер Владимир Зеленский.

Сегодня 25-летнего певца Шарлота задержали в аэропорту Пулково при попытке вернуться из Армении. Непонятно, почему он совершил такое телодвижение в сторону России, ведь у него были все шансы сбежать в другую, обожаемую им страну. Показываем, как Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речевку о «москалях», думая, что с ним разговаривает «Зеленский», — подписали ролик блогеры.

Опубликованный блогерами ролик длится всего две минуты. Полную версию розыгрыша Вован и Лексус пообещали опубликовать в ближайшее время.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уже обратила внимание на пранк. Она выразила недоумение в связи с тем, что Шарлот «после такого вообще приехал в Россию», а не на Украину.

О возвращении Шарлота в Россию стало известно в ночь на 22 ноября. Певец, который прежде показательно сжег российский паспорт, прилетел из Еревана в Санкт-Петербург. В Пулково его встретил наряд полиции, сопроводивший исполнителя в наручниках в служебное помещение.