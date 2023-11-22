Бородина объяснила, почему не работает в Новый год: «Святое время»

"Да, я бы мечтала проводить зиму в Дубае, но так как дети учатся в Москве, и мы не собираемся никуда переезжать, то думаю, что это желание никогда не осуществится. Когда я провела полтора месяца в жарких субтропиках, я поняла, как люблю Россию-матушку с ее морозной зимой, поэтому сейчас наслаждаюсь снежком", - резюмировала Бородина.